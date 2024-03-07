Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Лондоне

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Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании. Об этом сообщает министерство иностранных дел Украины.

«Работать на дипломатическом направлении было желанием именно Валерия Залужного», – заявил Зеленский.

По словам президента, генерал Валерий Залужный говорил ему именно о таком направлении для себя — дипломатическом.

Внешнеполитическое ведомство направило британской стороне соответствующий запрос на агреман, говорится в пресс-релизе МИДа.