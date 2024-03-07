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США и Великобритания продолжают возглавлять список самых влиятельных стран

США и Великобритания продолжают возглавлять список самых влиятельных стран

США и Великобритания остаются самыми влиятельными странами в мире, говорится в ежегодном исследовании Brand Finance под названием Global Soft Power Index.

При этом Китай переместился на третье место с пятого, обойдя Японию (сохранила за собой четвертую позицию) и Германию (которая опустилась на пятую строчку с третьей).

Brand Finance составляет рейтинг «мягкой силы» стран (их влияние на поведение и предпочтения государств, компаний, сообществ и общественности путем культурного и информационного влияния, а не за счет принуждения) на основе опроса свыше 170 тыс. респондентов из более чем 100 стран. При этом в 2024 году он впервые включает все 193 страны, входящие в ООН. Каждая из них оценивается по 55 показателям.

Другие государства, входившие в топ-10 в прошлом году, остались на своих позициях: Франция, Канада, Швейцария, Италия, ОАЭ (с шестого по десятое место соответственно). Испания поднялась на 11-ю строчку, Швеция опустилась на 12-ю, Австралия и Нидерланды добрались до 13-го и 14-го мест соответственно, Южная Корея по-прежнему занимает 15-ю строчку. Россия потеряла в текущем рейтинге три позиции и заняла 16-е место.

«Во времена глобальной неопределенности и нестабильности экономические достижения становятся все более важным фактором «мягкой силы» страны, – говорится в сообщении Brand Finance. – Такие атрибуты национального бренда, как «сильная и стабильная экономика» и «продукты и бренды, которые любит мир», становятся ключевыми факторами влияния и репутации на мировой арене».

Эта тенденция объясняет продолжающееся доминирование на вершине рейтинга крупнейших экономик мира, таких как США и Китай, а также более мелких развитых экономик, таких как Швейцария и ОАЭ.

За пять лет расчета Global Soft Power Index наиболее значительный подъем продемонстрировали ОАЭ (на восемь позиций), Саудовская Аравия (на восемь мест – до 18-го), Катар (на десять мест – до 21-го) и Турция (на пять мест – до 25-го).

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