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В Иордании прошла презентация книги о Карабахском ханстве (фото)

В Иордании прошла презентация книги о Карабахском ханстве (фото)

В расположенном в Аммане Музее Иордании – одном из ведущих культурных центров страны – состоялась презентация альбома-книги «Карабахское ханство: историческая и культурная идентичность» на арабском языке, изданная по инициативе Фонда Гейдара Алиева при поддержке Министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации посольства Азербайджана в Иордании, на церемонии открытия выступили генеральный директор Музея Иордании Ихаб Амарин и посол Азербайджана в Иорданском Хашимитском Королевстве Эльдар Салимов. Они, в частности, подчеркнули, что альбом-книга, ранее изданная на английском, французском и испанском языках, сыграла важную роль в донесении подробной информации о Шуше, одного из культурных центров Кавказа и культурного наследия древнего Азербайджана, до общественности разных стран мира. Посол Эльдар Салимов отметил, что материалы, которые вошли в издание и которые более 100 лет хранились в архивах Национального музея Грузии и лишь несколько лет тому назад были обнаружены благодаря инициативе Фонда Гейдара Алиева, свидетельствуют о принадлежности Карабаха к культурной идентичности Азербайджана.

В обсуждениях приняли участие председатель правления Евразийской международной ассоциации развития (ЕМАР) Эльчин Аскеров, профессор Иорданского университета Мохаммед Вахиб, иорданский писатель и историк Мохамед Аль Удван. Говоря о политике искусственной арменизации артефактов албанской культуры, они подчеркнули, что этнографические материалы, собранные в период Российской империи и ныне хранящиеся в Грузии, свидетельствуют о принадлежности Карабаха, как важного центра, национальной культуре Азербайджана.

Председатель ЕМАР Эльчин Аскеров в своем выступлении также рассказал о массовом переселении армян после разделения Азербайджана между Россией и Ираном в 1828 году. Он, в частности, сказал: «В книгу включены тысячи новых материалов, найденных в архивах, которые не только отражают древнюю историю государственности Азербайджана в Карабахе, но и сведения о мирном сосуществовании различных мазхабов Ислама и представителей других религий. Эти материалы демонстрируют, что межрелигиозная и межкультурная толерантность и взаимное уважение являются ценностями, издавна присущими азербайджанскому народу. В конечном итоге они создали уникальную модель, которая вызывает одобрение в сегодняшнем мире».

Эльчин Аскеров также рассказал об уничтожении культурного и религиозного наследия Азербайджана в Карабахе во время 30-летней армянской оккупации и отметил особую важность изучения наследия Карабахского ханства грузинскими учеными с точки зрения выявления исторической правды о роли этого региона в формировании национальной идентичности Азербайджана.

В заключение мероприятия его участникам в дар были преподнесены экземпляры книги «Карабахское ханство: историческая и культурная идентичность», состоялось открытие фотовыставки. На фотовыставке, организованной в фойе музея, демонстрировались артефакты Карабахского ханства, автономного азербайджанского государства (1747–1822 гг.), чьей столицей являлась Шуша, которые в настоящее время хранятся в коллекциях Национального музея Грузии.

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