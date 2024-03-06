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Украина анонсировала новое контрнаступление

Украина анонсировала новое контрнаступление

Ситуация на фронте остается тяжелой, но контролируемой. Украина планирует в этом году провести контрударные действия. Об этом говорится в заявлении командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка в эфире телемарафона.

По словам Павлюка, российские войска делают сейчас все, чтобы максимально оккупировать территории до выборов президента в России. Согласно перехваченным разговорам, на штурмы враг бросает даже тех, кто без подготовки пришел на фронт неделю-две назад.

«Все делается для того, чтобы перехватить инициативу. Наша задача – стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые нуждаются в восстановлении, создать ударную группировку и провести в этом году контрударные действия. Нам это удается. Ситуация стабилизируется», – рассказал Павлюк.

По словам командующего Сухопутных войск, пока осталось несколько горячих направлений:

направление Авдеевки;
направление Часового Яра;
направление Терны в сторону Лимана.

На вышеупомянутых направлениях ежедневно идут тяжелые бои, но украинские воины уверенно держатся нанося врагу огромные потери.

«Я думаю, что мы в ближайшее время стабилизируем ситуацию и сделаем все, чтобы войска перешли в активные действия и перехватили инициативу», – добавил Павлюк.

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