Украина анонсировала новое контрнаступление

Ситуация на фронте остается тяжелой, но контролируемой. Украина планирует в этом году провести контрударные действия. Об этом говорится в заявлении командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка в эфире телемарафона.
По словам Павлюка, российские войска делают сейчас все, чтобы максимально оккупировать территории до выборов президента в России. Согласно перехваченным разговорам, на штурмы враг бросает даже тех, кто без подготовки пришел на фронт неделю-две назад.
«Все делается для того, чтобы перехватить инициативу. Наша задача – стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые нуждаются в восстановлении, создать ударную группировку и провести в этом году контрударные действия. Нам это удается. Ситуация стабилизируется», – рассказал Павлюк.
По словам командующего Сухопутных войск, пока осталось несколько горячих направлений:
направление Авдеевки;
направление Часового Яра;
направление Терны в сторону Лимана.
На вышеупомянутых направлениях ежедневно идут тяжелые бои, но украинские воины уверенно держатся нанося врагу огромные потери.
«Я думаю, что мы в ближайшее время стабилизируем ситуацию и сделаем все, чтобы войска перешли в активные действия и перехватили инициативу», – добавил Павлюк.