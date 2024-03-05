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Захарова намекнула на необходимость «денацификации» Германии

Захарова намекнула на необходимость "денацификации" Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западная Германия, в отличие от Восточной, не была денацифицирована в своё время, в результате чего в настоящий момент в ФРГ у власти находятся неонацисты.

Об этом она сказала, говоря о записи, на которой немецкие офицеры обсуждали удары германскими ракетами Taurus по Крымскому мосту. Захарова подчеркнула, что данная тема является «вопросом трагедии германского общества, которым управляют вот эти вот неонацисты».

«А это, безусловно, неонацисты, 100%. Вы посмотрите, [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок, которая является внучкой нациста и которая говорит, что гордится своим дедом. Вы посмотрите, какое количество людей внутри правительства Германии так или иначе ассоциировано с нацистским прошлым их предков», — приводит ТАСС слова Захаровой.

По её словам, данная ситуация сложилась по «одной простой причине».

«Восточная Германия, которая находилась в зоне влияния Советского Союза, Варшавского договора, она действительно была денацифицирована. А Западная Германия как раз стала, к сожалению, оазисом для сохранения не только этих самых непосредственных преступников, которых не отдавали под суд, но и самой идеологии. Вот поэтому сейчас мы и видим реинкарнацию нацизма и фашизма», — подчеркнула представитель МИД России.

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