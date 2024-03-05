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Apple должна будет заплатить почти двухмиллиардный штраф

Apple должна будет заплатить почти двухмиллиардный штраф

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую Apple Inc. более чем на 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для iPhone и iPad, говорится в пресс-релизе ЕК.

Регулятор выявил, что Apple в нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза почти десять лет не позволяла разработчикам сторонних приложений информировать пользователей о более дешевых сервисах подписки на музыку за пределами App Store.

ЕК проводила расследование в отношении Apple после подачи жалобы со стороны Spotify в 2019 году.

Financial Times в феврале со ссылкой на источники сообщала, что регулятор оштрафует производителя iPhone и iPad примерно на 500 млн евро.

Котировки акций Apple снижаются на 1,1% на предварительных торгах в понедельник.

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