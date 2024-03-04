«Дочка» SOCAR инвестировала $170 млн в газификацию турецких городов Кайсери и Бурса

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SOCAR Türkiye, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, за 4 года инвестировала 170 млн долларов США в газификацию городов Кайсери и Бурса.

Об этом заявил глава отдела природного газа SOCAR Türkiye Фуад Ибрагимов.

«С 2019 года, когда компания начала свою деятельность в сфере распределения газа, по 2023 год в газораспределительные компании Kayserigaz и Bursagaz было вложено инвестиций в размере $170 млн. Эти компании в целом обслуживают 1,9 млн абонентов. При этом, Bursagaz, имея 1,2 млн абонентов, является четвертой по величине газораспределительной компанией в Турции», – сказал Ибрагимов в интервью турецкой газете Akşam.