Болгария хочет присоединиться к проекту электрокабеля по дну Черного моря

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Болгария намерена присоединиться к проекту по прокладке электрокабеля по дну Черного моря.

Об этом заявил председатель Народного Собрания Республики Болгария Росен Димитров Желязков на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются на основе стратегического партнерства, Росен Димитров Желязков подчеркнул сотрудничество парламентских делегаций двух стран в международных институтах. Он коснулся строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Гость поздравил с проведением нашей страной COP29, отметил важность проектов, реализуемых Азербайджаном в сфере зеленой и возобновляемой энергии, несмотря на наличие богатых ресурсов ископаемого топлива. Выразив намерение Болгарии присоединиться к проекту прокладки электрического кабеля по дну Черного моря, он сказал, что наши страны успешно сотрудничают в энергетической сфере в целом.

Оценив намерение Болгарии присоединиться к проекту прокладки электрического кабеля по дну Черного моря в рамках проекта зеленой энергии как позитивный шаг, глава государства сказал, что его поддерживают все государства-участники проекта.