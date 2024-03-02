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Парвиз Шахбазов отправился в Алжир для участия в VII саммите глав государств и правительств ФСЭГ

Парвиз Шахбазов отправился в Алжир для участия в VII саммите глав государств и правительств ФСЭГ

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отправился в Алжир для участия в VII саммите глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

«Министр энергетики 2 марта отправился в Алжир для участия в седьмом саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ или GECF)», – сообщили в министерстве.

На этой встрече намечены обсуждения последних тенденций на мировом рынке газа, дискуссии о роли и развитии газовых ресурсов.

«Министр также проведет ряд двусторонних встреч», – упомянуто в информации.

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