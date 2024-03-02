Парвиз Шахбазов отправился в Алжир для участия в VII саммите глав государств и правительств ФСЭГ

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отправился в Алжир для участия в VII саммите глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
«Министр энергетики 2 марта отправился в Алжир для участия в седьмом саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ или GECF)», – сообщили в министерстве.
На этой встрече намечены обсуждения последних тенденций на мировом рынке газа, дискуссии о роли и развитии газовых ресурсов.
«Министр также проведет ряд двусторонних встреч», – упомянуто в информации.