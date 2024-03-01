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Турция и Болгария не оставят Венгрию без российского газа

Турция и Болгария не оставят Венгрию без российского газа

Венгрия заручилась согласием Турции и Болгарии обеспечить для нее в предстоящие годы транзит российского газа.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в Антальском дипломатическом форуме, передает ТАСС.

Там состоялись встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентами Турции и Болгарии – Реджепом Тайипом Эрдоганом и Руменом Радевым, на которых присутствовал и глава МИД. Сийярто отметил по их итогам, что достигнутые договоренности «послужат долгосрочным национальным интересам и безопасности энергоснабжения» Венгрии. По его словам, Турция и Болгария по-прежнему «будут служить надежным транзитным маршрутом» для поставок газа. Венгрия получает основную часть топлива из России по газопроводу «Турецкий поток» и его ответвлению через территории Болгарии и Сербии.

«Если бы этот маршрут не работал, то у нас были бы большие проблемы, и мы не смогли бы обеспечить безопасные поставки природного газа в нашу страну», – заявил Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook.

Глава МИД напомнил также, что ранее Венгрия и Турция подписали соглашение о поставках в 2024 году 275 млн куб. м турецкого газа. Он уточнил, что топливо из Турции поступит во втором и третьем кварталах.

Несмотря на стремление диверсифицировать источники и маршруты поставок газа, Венгрия по-прежнему получает его большую часть из России.

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