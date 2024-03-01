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Президент: В 2025 году на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» начнется добыча природного газа

Президент: В 2025 году на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» начнется добыча природного газа

В первом квартале следующего года начнется добыча природного газа в рамках проекта по освоению глубоководной части блока «Азери-Чираг-Гюнешли». Это очень перспективная структура с очень крупным объемом залежей. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, сообщает «Азертадж».

Заявив, что «Азери-Чираг-Гюнешли» уже долгое время является основным источником экспорта нашей нефти, глава государства отметил, что этот блок месторождения станет дополнительным источником поставок азербайджанского газа наряду с месторождениями «Шахдениз» и «Абшерон».

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