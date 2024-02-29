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Азербайджан запустит программу по развитию электромобильности

Азербайджан запустит программу по развитию электромобильности

В Азербайджане в этом году будет реализована обширная программа по развитию электромобильности.

Об этом сказал замначальника отдела развития территорий ВИЭ Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) Сахиб Халилов во время выступления на Caspian Energy Meet Up.

По его словам, которые приводит «Репорт», есть определенные причины, которые мешают развитию рынка электромобильности, одна из которых недостаточное количество зарядных станций.

При этом Халилов считает, что снижение таможенных пошлин на импорт электромобилей может оказать положительное влияние на процесс.

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