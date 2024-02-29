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Главное Экономика

Польша может закрыть свой рынок для российских продуктов

Польша может закрыть свой рынок для российских продуктов

Польша «тщательнейшим образом» проанализирует влияние решения Латвии запретить импорт российских продуктов питания и не исключает введения аналогичных мер. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи со своим латвийским коллегой Эвиком Силиной, сообщает Bloomberg.

По его словам, он планирует обсудить этот вопрос на встрече с фермерами, которые в настоящее время протестуют на границе с Украиной, потому что так называемая проблема избытка предложения и «неравной» конкуренции возникает «не только из-за торговли с Украиной», но и от экспорта из России и Беларуси.

Главы польского и латвийского правительств договорились объединить усилия, чтобы убедить европейских лидеров принять меры по импорту продовольствия с востока.

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Польша может закрыть свой рынок для российских продуктов
Экономика

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