Эльхан Шахиноглу: После берлинской встречи в Париж может быть приглашен и Мирзоян

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В Германии состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. По мнению экспертов ожидать прорывных договоренностей от этих переговоров не стоит. Но занимательна в этой истории позиция Германии, которая предоставляет переговорную платформу и пытается выступить в роли миротворца в процессе, в то время, как Франция полностью себя дискредитирована в роли посредника между Азербайджаном и Арменией. Прокомментировать столь разные подходы во внешней политике Германии и Франции к возможности мира на Южном Кавказе, Minval.az попросил политолога Эльхана Шахиноглу.

«Интересным моментом во вчерашней встрече в Берлине главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с руководителем МИД Армении Араратом Мирзояном было то, что министр иностранных дел Германии присоединилась к ним в конце. Это правильный и выверенный ход, поскольку глава внешнеполитического ведомства Германии не хотела мешать своим присутствием азербайджанскому и армянскому коллегам? и присоединилась к ним лишь с тем, чтобы ознакомиться с результатами встречи, – сказал он.

По мнению политолога, регулярные встречи в Берлине служат цели уменьшения напряжения между Азербайджаном и Арменией. Но Париж постарается оказать негативное воздействие на берлинскую встречу. Такое наблюдалось и после мюнхенской встречи, однако встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николой Пашиняном несколько уменьшила напряженность. После мюнхенской встречи Пашинян отправился во Францию и встретился с Макроном, а затем руководитель Армении выступил с заявлениями, направленными против Азербайджана, и тем самым вновь усилил напряженность. В связи с этим Э.Шахиноглу считает, что после берлинской встречи в Париж может быть приглашен и Арарат Мирзоян.

«Париж обеспокоен тем, что Берлин опережает его в посреднической инициативе. Из-за своей ошибочной политики он в этом вопросе отстал. В виду своей антиазербайджанской политики Париж потерял статус посредника между Баку и Ереваном. На эту роль сегодня претендует Берлин и пока у него неплохо получается», – отметил эксперт.

Э.Шахиноглу считает, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении может состояться либо в Берлине, либо в Брюсселе. Тем более, что председатель Евросоюза Шарль Мишель выражал желание организовать новую встречу между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Для результативности и успеха той встречи стороны должны внести изменения в текст мирного договора.

«Организация регулярных встреч официальных лиц двух стран служит уменьшению напряженности в регионе. Однако, если в силу независящих от Азербайджана причин,ситуация вновь накалится, то возрастет и риск военного столкновения» – сказал он.

Рауф Насиров