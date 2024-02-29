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Внучка Муссолини пережила нападение в Страсбурге

Внучка Муссолини пережила нападение в Страсбурге

Депутат Европарламента Алессандра Муссолини сообщила, что на неё напали в Страсбурге. Внучка итальянского диктатора рассказала, что её узнал мужчина, говоривший по-итальянски, он оскорбил её и ударил по спине.

«Мы стояли в центре города, было темно. Он узнал меня, после чего начались оскорбления и нападения. Слава Богу, мои помощники меня подхватили. Мы ушли, потому что никогда не знаешь, есть ли у них что-то с собой», — рассказала она телеканалу Euronews.

Муссолини призналась, что после нападения у неё болит глаз. Несмотря на это, она отметила, что не будет выдвигать обвинений, при этом осудила любое насилие. Депутат добавила, что её поддержали коллеги по Европарламенту, в том числе спикер Роберта Метсола и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

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