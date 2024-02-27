Бизнес-делегация из Германии находится с деловым визитом в Азербайджане (фото)

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В Министерстве экономики прошла встреча с бизнесменами из Германии, была предоставлена информация о деловых и инвестиционных возможностях Азербайджана.

Бизнес-делегация во главе с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом находится с деловым визитом в Азербайджане.

На встрече с немецкой делегацией в Министерстве экономики приняли участие министр Микаил Джаббаров, руководство структур Министерства и Азербайджанского инвестиционного холдинга, посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, представители немецкого бизнеса.

На встрече было отмечено наличие в Азербайджане благоприятной инвестиционной среды для деятельности международных партнеров, в том числе германских компаний, а также, что успешный опыт сотрудничества стимулирует развитие отношений в различных сферах экономики. Визит в страну большой делегации немецких компаний, заинтересованных в сотрудничестве в областях промышленности, строительства, возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, транспорта, логистики, ИКТ, финансов, юриспруденции, консалтинга и других сферах, является результатом встреч президента Азербайджана с деловыми кругами в рамках визита в Германию и сыграет важную роль в развитии торгово-экономических отношений.

Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Германией. В 2023 году товарооборот между странами увеличился на 45,4%, составив 1,8 млрд долларов США. Было подчеркнуто, что в настоящее время в Азербайджане успешно работает около 180 немецких компаний. Похвально, что в состав делегации входят представителей этих компаний.

На мероприятии была представлена информация об экономике, деловой и инвестиционной среде Азербайджана. Было отмечено, что в результате реализуемых экономических реформ из года в год увеличивается ненефтяная экономика и ненефтяной экспорт. Макроэкономическая стабильность страны, создание стратегической основы управления государственным долгом, развитие человеческого капитала еще больше расширяют экономические возможности Азербайджана. На мероприятии была представлена информация о реформах в стране, реализуемых по различным направлениям, в том числе в сфере налогов и таможни.

В ходе встречи были обсуждены реализуемые в стране проекты в области развития возобновляемой энергетики, а также подчеркнуто энергетическое партнерство между Европейским Союзом и Азербайджаном. Была отмечена важность стратегического документа, подписанного между Азербайджаном и ЕС в области энергетики, а также четырехстороннего меморандума, подписанного Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией по проекту прокладки электрического кабеля по дну Черного моря.

До сведения немецких бизнесменов были доведены международные и региональные транспортно-логистические проекты, автором и участником которых является Азербайджан, а также возможности, создаваемые «Средним коридором». Была представлена информация о благоприятном инвестиционном климате, созданном для предпринимателей в промышленных зонах, в том числе в СЭЗ «Алят», и льготах для резидентов. Было отмечено, что увеличение логистических и транспортных возможностей Азербайджана открывает широкие возможности для деятельности немецких компаний в нашей стране.

Были обращено внимание на важность и вклад нашей страны в региональное сотрудничество. Азербайджан эффективно сотрудничает на различных платформах с государствами-участниками Специальной программы для экономик стран Центральной Азии – SPECA, а подписанные с рядом стран соглашения о свободной торговле служат упрощению экономических и торговых связей. Реализованное между Азербайджаном и Турцией Соглашение о преференциальной торговле является успешным примером в этом направлении.

На встрече также было выражено удовлетворение деятельностью немецких компаний в Азербайджане, отмечено, что наша страна является привлекательным местом для прямых инвестиций, а дальнейшее расширение транспортно-логистических возможностей создает дополнительные перспективы для германских компаний.

Также было отмечено, что проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29 в Азербайджане является показателем значения, которое наша страна придает развитию «зеленой» экономики и решению глобальных проблем.

В завершение представители немецких компаний озвучили свои предложения и выразили заинтересованность в участии в различных сферах экономики Азербайджана, а также проектах государственно-частного партнерства, в том числе в восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях.

Планируется, что бизнесмены из Германии посетят свободную экономическую зону «Алят» и Бакинский международный морской торговый порт.