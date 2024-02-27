Замминистра рассказал, как Зангезурский коридор увеличит пропускную способность Среднего коридора

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Согласно подсчетам, Зангезурский коридор увеличит пропускную способность Среднего коридора до 8-10 млн тонн в год.

Об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на региональном мероприятии по Среднему коридору в Грузии, передает Report.

По его словам, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжается реализация крупномасштабных инфраструктурных проектов с участием местных и иностранных компаний.

«Мы инвестируем в реконструкцию автомобильных и железных дорог в Карабахе, в восстановление исторической связи региона. Другим приоритетным проектом является создание транспортного сообщения из Восточно-Зангезурского экономического района в Турцию, что создаст большие возможности для развития транспортно-логистического сектора и станет составной частью Среднего коридора.

За последние два месяца из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту было отправлено 13 блок-поездов, которые благодаря принятым мерам были доставлены в грузинские порты всего за 12 дней. Раньше такая перевозка занимала около 40-50 дней», – сказал Гумметов.

Отметим, что в 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2 млн 750 тыс. тонн грузов, что на 64% больше, чем в 2022 году.