МИД Турции и посол Джахит Багчи соболезнуют Азербайджану

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МИД Турции поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

«Осуждаем резню, совершенную армянскими вооруженными формированиями 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы против невинных гражданских лиц. Трагедия этого дня стала черным пятном в истории человечества. Боль наших 613 братьев, погибших в Ходжалы, и всех азербайджанцев, которые были ранены, взяты в плен или пропали без вести в тот день, до сих пор в наших сердцах. Выражаем соболезнования азербайджанскому народу», – говорится в публикации.

Посол Турции в Азербайджане тоже сделал публикацию в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

«Непрекращающаяся боль Ходжалинской резни

Мы не забыли

Не забудем

И не дадим забыть», – говорится в публикации.