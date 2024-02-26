МИД Турции и посол Джахит Багчи соболезнуют Азербайджану

МИД Турции поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
«Осуждаем резню, совершенную армянскими вооруженными формированиями 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы против невинных гражданских лиц. Трагедия этого дня стала черным пятном в истории человечества. Боль наших 613 братьев, погибших в Ходжалы, и всех азербайджанцев, которые были ранены, взяты в плен или пропали без вести в тот день, до сих пор в наших сердцах. Выражаем соболезнования азербайджанскому народу», – говорится в публикации.
Hocalı Katliamı’nın 32. Yıldönümü Hk. https://t.co/bocP1bAcDU pic.twitter.com/wgstFf8qjL
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 26, 2024
Посол Турции в Азербайджане тоже сделал публикацию в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.
«Непрекращающаяся боль Ходжалинской резни
Мы не забыли
Не забудем
И не дадим забыть», – говорится в публикации.
Dinmeyen acı #HocalıKatliamı
Unutmadık
Unutmayacak
Unutturmayacağız#Khojaly #Hocalı #Xocalı #JusticeforKhojaly https://t.co/INy9nsJT2B pic.twitter.com/76Ok6KGCae
— Cahit Bağcı (@cahitbagci) February 25, 2024