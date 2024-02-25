Куртулмуш: У Армении нет другого выбора, кроме мира с Азербайджаном |
Лукашенко исключил объединение Беларуси с Россией |
Умеров: Половина поставок оружия не приходит в Украину вовремя |
Число жертв в Газе достигло 29692 |
Роман Цимбалюк: Российский А-50 сглазила Маргарита Симоньян |
Без Армении ОДКБ не рухнет, заявил Лукашенко |
Лукашенко будет участвовать в выборах главы государства (видео) |
В связи с годовщиной трагедии в Ходжалы движение транспорта в Баку будет ограничено |
Российский эксперт: Следующая граница Армении может пройти где-нибудь под Джермуком |
Главное Новость

В Кракове прошла акция памяти жертв резни в Ходжалы (фото)

В Кракове прошла акция памяти жертв резни в Ходжалы (фото)

В недавно открытом Доме Азербайджана в Кракове организована памятная церемония, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида. Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В церемонии приняли участие посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, а также представители азербайджанской диаспоры, местной общественности и различных общин, действующих в Польше.

Сначала участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших в Ходжалы. Затем состоялось ознакомление с фотовыставкой, отражающей учиненную в Ходжалы чудовищную резню, к портретам жертв геноцида были возложены гвоздики, возле них были зажжены свечи.

Посетители выставки были подробно проинформированы о трагедии, в частности, о том, что Ходжалинский геноцид, во время которого в одну ночь были жестоко убиты 613 мирных жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, и полностью вырезаны 8 семей, является частью осуществленной Арменией политики этнической чистки против азербайджанского народа.

Следует отметить, что в настоящее время в 16 странах мира функционируют 28 Домов Азербайджана, которые проводят многочисленные мероприятия с целью пропаганды азербайджанской культуры и донесения до мировой общественности информации о стране.

Теги:
Из этой рубрики
В Кракове прошла акция памяти жертв резни в Ходжалы (фото)
Новость

В Кракове прошла акция памяти жертв резни в Ходжалы (фото)

2024/02/25, 17:25
Пашинян и Кобахидзе обсудили важность мира и стабильности на Южном Кавказе
Новость

Пашинян и Кобахидзе обсудили важность мира и стабильности на Южном Кавказе

2024/02/23, 20:40
Москва ответила ЕС ответными санкциями
Новость

Москва ответила ЕС ответными санкциями

2024/02/23, 16:50
ИИ обманул пассажира, пожелавшего сэкономить на билетах
Новость

ИИ обманул пассажира, пожелавшего сэкономить на билетах

2024/02/17, 16:12
Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса
Новость

Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса

2024/02/15, 21:33
Франция превратила Армению в инструмент неоколониализма
Новость

Франция превратила Армению в инструмент неоколониализма

2024/02/15, 16:55
Кобахидзе поздравил Алиева с победой на президентских выборах
Новость

Кобахидзе поздравил Алиева с победой на президентских выборах

2024/02/09, 14:48
В ЦАХАЛ подтвердили гибель 31 из 136 заложников, находящихся в плену у боевиков ХАМАС
Новость

В ЦАХАЛ подтвердили гибель 31 из 136 заложников, находящихся в плену у боевиков ХАМАС

2024/02/07, 17:19
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с ИИ
Новость

Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с ИИ

2024/02/03, 19:17