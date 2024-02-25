В Турции проходят акции памяти жертв резни в Ходжалы (фото)

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В Турции проходит цикл мероприятий, посвященных памяти жертв Ходжалинского геноцида.

В городе Маниса состоялась церемония почтения памяти жертв Ходжалы, сообщает «Азертадж».

Мероприятие «Мы не забыли, мы не дадим забыть» было проведено в Университете Джелал Баяр муниципалитетом Маниса Беюкшехер совместно с Федерацией турецко-азербайджанский ассоциаций (TADEF), Манисской ассоциацией азербайджанской культуры и солидарности.

Участники мероприятия ознакомились с организованной в университете фотовыставкой о Ходжалинском геноциде, им были розданы буклеты и брошюры, изданные Фондом Гейдара Алиева.

Была почтена память погибших за территориальную целостность Азербайджана и Турции, прозвучали государственные гимны двух братских стран.

Выступая на мероприятии, председатель Манисской ассоциации азербайджанской культуры и солидарности Шентюрк Хошгюль и проректор Университета Джалал Баяр профессор Кадир Ай рассказали о Ходжалинском геноциде и его трагических последствиях.

Затем были заслушаны доклады ректора Академии коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, профессора юридического факультета Бакинского государственного университета Эмира Алиева и доцента Университета Джалал Баяр Ирфана Мурата Йылдырыма.

В завершение был показан документальный фильм «Башня пыток – Шушинская тюрьма».

Еще одна церемония памяти жертв Ходжалинского геноцида состоялась в провинции Эскишехир. На открытии мероприятия, организованного Ассоциацией азербайджанцев Эскишехира, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, память шехидов была почтена минутой молчания.

Ведущая мероприятия Фидан Гусейнли прочитала стихотворение, посвященное Ходжалы.

Затем был показан видеоролик о Ходжалинском геноциде.

Выступая на церемонии, председатель ассоциации Джавид Айдын, его заместитель Сирадж Ягубоглу и профессор турецкого Университета Анадолу Гёкхан Гюнейсу рассказали о кровавой резне, учиненной против мирных жителей Ходжалы. Они подчеркивали, что это жестокое преступление не будет забыто и через столетия.

В Измире также прошло мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинской трагедии. Мероприятие, состоявшееся в Центре культуры имени Ататюрка Борнова Алтындаг, было организовано TADEF совместно с Измирской ассоциацией азербайджанской культуры и солидарности.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, была почтена память шехидов.

В рамках мероприятия были заслушаны доклады о Ходжалинском геноциде профессоров турецкого Университета Докуз Эйлюль Гюльмиры Куруоглу и Ульвии Айдын, а также профессора юридического факультета Бакинского государственного университета Эмира Алиева.

Затем был показан видеоролик о Ходжалинской трагедии.

На мероприятии также выступили советник председателя Федерацией турецко-азербайджанский ассоциаций Парвиз Мамедзаде и заместитель председателя муниципалитета Борнова Барбарос Ташер.