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Закир Гасанов поручил повысить боеготовность подразделений

Закир Гасанов поручил повысить боеготовность подразделений

В Министерстве обороны состоялось очередное служебное совещание под руководством министра Закира Гасанова, сообщает Минобороны.

На совещании присутствовали заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана.

Министр обороны довел до внимания участников совещания заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, прозвучавшие на церемонии инаугурации, а также на совместном брифинге с турецком коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе официального визита в Турцию 19 февраля. Гасанов подчеркнул, что эти заявления являются не только высокой оценкой деятельности азербайджанской армии, но в то же время ставят важные задачи по развитию.

Гасанов рассказал о ходе успешных реформ в области военного образования, вооружения, снабжения, обеспечения и по другим направлениям, проводимых в азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, и отметил важность поэтапного продолжения этих работ.

На совещании были подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, вопросы организации и несения воинской службы, были заслушаны доклады.

Было особо подчеркнуто, что совместные учения, которые планируется провести в Азербайджане, Турции и в других странах в 2024 году, окажут благотворное влияние на обмен опытом, совершенствование знаний, навыков личного состава и повышение боевой подготовки войск.

Министр обороны дал указания по изучению личностно-психологических качеств новобранцев, призванных на срочную действительную военную службу. Гасанов подчеркнул, что необходимо проявлять чуткость к военнослужащим в процессе их адаптации к воинской службе, уделять внимание вопросам обеспечения безопасности и здоровья личного состава в период службы, а также проводов солдат, завершивших срок службы.

Гасанов подчеркнул важность очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, поддержания в исправном состоянии путей обеспечения, коммуникаций и линий связи в труднопроходимой горной местности с суровым климатом, а также призвал уделить особое внимание соблюдению правил безопасности.

Министр довел до сведения командного состава свои требования в связи с планомерным проведением воспитательной и идеологической работы, укреплением морально-психологического обеспечения и поддержанием воинской дисциплины на неизменно высоком уровне.

В заключение соответствующим должностным лицам были даны поручения уделить особое внимание совершенствованию боевой подготовки подразделений и индивидуального профессионализма личного состава, а также качественному выполнению других предстоящих задач в 2024 году.

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