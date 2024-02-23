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Влиятельный российский политолог призвал Кремль «обратить внимание» на Казахстан

Влиятельный российский политолог призвал Кремль «обратить внимание» на Казахстан

Влиятельный российский политолог Сергей Караганов, которого называют человеком, который «может влиять на мнение секретаря Совбеза Николая Патрушева» написал новую статью о стратегии РФ в предстоящий «век войн». В ней призывает избегать вовлечение в войны и взять на вооружение политику с условным названием «Крепость Россия».

Главный принцип для России, по мнению Караганова, «максимальное невовлечение в конфликты», которые будут вспыхивать в ходе начавшегося «геостратегического землетрясения».

«Политика «крепости Россия» требует максимального невовлечения в конфликты, которые будут вспыхивать в ходе начавшегося «геостратегического землетрясения». В новых условиях прямое вовлечение не актив, но пассив. Это начинают испытывать на себе бывшие колониальные державы и особенно США, которые сталкиваются с ростом антиамериканизма, атаками на их базы. Эти и другие зарубежные прямые активы будут становиться всё более уязвимыми, чему стоит косвенно способствовать, повышая себестоимость американской империи и содействуя выздоровлению американского внешнеполитического класса от глобалистской гегемонистской болезни послевоенных лет, особенно последнего тридцатилетия.

Мы весьма удачно не втянулись в очередные армяно-азербайджанский и израиле-палестинский конфликты. Но, естественно, нельзя повторять украинский провал, когда к власти в сопредельных странах приходят антироссийские элиты или они дестабилизируются извне. Наибольшую обеспокоенность вызывает в этом отношении Казахстан. Нужна упреждающая работа совместно с другими дружественными странами», – написал он в своей статье.

Караганов предлагает не воевать напрямую, а балансировать между разными игроками, в частности, уравновешивая отношения с Китаем контактами с Индией, Турцией и Ближним Востоком. При этом выстраивая «треугольник Россия-Индия-Китай», который «стабилизирует большую Евразию».

Что же до США, то их «зарубежные прямые активы будут становиться всё более уязвимыми, чему стоит косвенно способствовать, повышая себестоимость американской империи».

По Украине Караганов предлагает воевать «до победного конца», а не «балансировать».

«Победным концом» в украинской войне Караганов называет «присоединение всего Юга, Востока и, вероятно, Приднепровья», – заявляет он.

«Западные земли – предмет будущего торга. Оптимально – создание там буферного демилитаризованного государства с договорно-нейтральным статусом. Место для тех обитателей нынешней Украины, которые не захотят гражданства РФ и жизни по российским законам», – рассуждает политолог.

Что же до противостояния с Западом, Караганов снова призвал к «модернизации политики ядерного сдерживания». По его мнению, Россия должна продемонстрировать готовность «применить ядерное оружие в случае крайней необходимости» и ужесточить формулировки своей ядерной доктрины.

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