Ходжес советует ВСУ уничтожить Керченский мост и перерезать сухопутный коридор в Крым

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Самый важный участок, где Украине необходимо одержать победу в ходе этой войны, – это Крым. Такое мнение высказал в интервью Дмитрию Гордону бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

«Тот, кто будет контролировать Крым, выиграет войну. Ключом к освобождению Крымского полуострова является его изоляция. Это означает, что нужно уничтожить Керченский мост, перерезать так называемый сухопутный коридор, который идет от Ростова вдоль берега Азовского моря к Крыму. Это огромное строение, и это не будет легкой задачей. Однако предполагаю, что Вооруженные силы Украины разрабатывают разные подходы, используя при этом различные технологии. Если кто-то знает, как уничтожить Крымский мост, то это ВСУ. Я не знаю точно, как они это сделают, не могу предсказать», – сказал он.

По мнению Ходжеса, уничтожить Крымский (Керченский) мост, вероятно, удастся уже в этом году. Он отметил, что важную роль играет время и наличие возможностей. Для достижения цели украинским войскам придется уничтожить множество различных защитных сооружений, объяснил он.

«Им необходимо быть уверенными в том, что они смогут это осуществить. Они не могут просто взорвать какую-то часть, а потом не иметь возможности полностью уничтожить объект. Выбор времени, конечно, будет связан с другими активностями украинских войск, но, безусловно, у меня нет никаких сомнений в том, что ВСУ будут способны уничтожить Крымский мост в этом году, когда наступит подходящее время», – сказал Ходжес.