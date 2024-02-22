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Натали Портман впервые высказалась о своем разводе

Натали Портман впервые высказалась о своем разводе

Американская актриса Натали Портман впервые прокомментировала новость о своем разводе с мужем, танцором Бенжамином Мильпьером.

В частности, в интервью Vanity Fair актриса подтвердила, что разорвала отношения с возлюбленным, который изменил ей с 25-летней экологической активисткой Камиллой Этьен. При этом она дала понять, что не планирует афишировать подробности развода, отметив, что выступает против излишнего внимания к своей личной жизни.

«Это ужасно, и у меня нет желания подогревать интерес к этому», – резко ответила артистка.

Портман также рассказала о том, как она оберегала свою частную жизнь с самого начала своей карьеры.

«Я очень рано стала защищать личную жизнь. Когда я начинала, я выбрала другое имя, и это был довольно интересный способ деления на личности. Я бы расстроилась, если бы кто-нибудь в школе назвал меня Натали Портман. Я подумала: если вы меня знаете, то знаете меня как Натали Гершлаг в школе. Это было своего рода раздвоение идентичности, которое я пыталась немного больше интегрировать, когда повзрослела. Мне казалось, что я не признаю, что обе идентичности были частью меня, что нет «настоящей» меня и той, которая «притворяется» мной. Каким-то образом взаимопересечение всего этого является частью меня. Когда у меня появились дети и семья, я начала понимать, что, возможно, бесполезно думать, что меня две ссущноти. Ведь я публичный человек», – заявила звезда экрана.

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