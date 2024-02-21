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Главное Экономика

Система денежных переводов «Contact» прекратила действовать в Азербайджане

Система денежных переводов «Contact» прекратила действовать в Азербайджане

Российская система денежных переводов «Contact» прекратила свою деятельность.

Согласно информации, полученной АПА от местных банков, система денежных переводов также прекратила предоставлять услуги посредством азербайджанских банков. «Contact» распространил информацию о том, что это связано с отзывом сегодня лицензии «QIWI Bank»:

«Уважаемые клиенты! К нам поступила информация из Банка России об отзыве лицензии «QIWI Bank». Мы понимаем, что у вас на данный момент много вопросов. Мы изучаем ситуацию и свяжемся с вами, как только получим информацию о дальнейших действиях».

Отметим, что система денежных переводов «Contact» является одним из продуктов «QIWI Bank».

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