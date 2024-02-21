Великобритания готова поделиться своим опытом проведения COP с Азербайджаном

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Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов встретился с директором по международному климатическому финансированию и стратегии Департамента энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании Мэттом Тумбсом.

Согласно информации Министерства, заместитель министра экономики подчеркнул, что экономические отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии развиваются по восходящей.

Сахиб Мамедов отметил, что объявление соответствующим Распоряжением главы государства 2024 года в нашей стране Годом солидарности во имя зеленого мира является показателем того значения, которое Азербайджан, наряду со стимулированием инициатив по переходу к «зеленой» экономике, придает решению проблем человечества. В соответствии с Национальным приоритетом превращения Азербайджана в страну с чистой окружающей средой и «зеленым» ростом, реализуются крупные проекты в целях эффективного использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, освобожденные от оккупации территории и Нахчыванская Автономная Республика объявлены зоной «зеленой» энергии и в этом направлении проводится необходимая работа.

Замминистра заявил, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, принимающей стороной которой станет Азербайджан, помимо вопросов изменения климата и энергетической безопасности, может послужить важной платформой для продвижения в международном сообществе проекта выдвинутой главой государства Ильхамом Алиевым 18-й Национальной цели устойчивого развития, связанной с деятельностью по разминированию.

В свою очередь Мэтт Тумбс подчеркнул, что предпринимаемые в нашей стране меры по продвижению «зеленой» энергии и снижению последствий глобального изменения климата получают высокую оценку, и выразил готовность Великобритании поделиться своим опытом проведения COP.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках COP29.