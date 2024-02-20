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Джаббаров провел переговоры с делегацией Саудовской Аравии

Джаббаров провел переговоры с делегацией Саудовской Аравии

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра энергетики Королевства Саудовская Аравия по техническим и регулятивным вопросам нефти и газа Маджидом бин Хинди Алутеиби.

Министр экономики подчеркнул, что экономические отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией развиваются успешно, а энергетический сектор определен как одно из основных направлений в повестке дня двустороннего сотрудничества. Было отмечено наличие в нашей стране благоприятной среды для инвесторов, а также значимость проекта, реализуемого компанией ACWA Power из Саудовской Аравии в сфере альтернативной и возобновляемой энергетики в Азербайджане. Кроме того, была подчеркнута важность рассмотрения возможностей расширения инвестиционного сотрудничества и обмена опытом по цифровизации в период энергетического перехода.

Замминистра энергетики Маджид бин Хинди Алутеиби выразил удовлетворение расширением взаимовыгодного бизнес-диалога между Королевством Саудовская Аравия и Азербайджаном, поделился своим видением по вопросам повестки дня двусторонних экономических отношений и реализации совместных проектов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об инициативах, обеспечивающих устойчивое развитие экономических отношений с Саудовской Аравией, поощрение инвестиций, возможности расширения совместной деятельности в сфере промышленности и энергетики.

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