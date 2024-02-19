Азербайджано-Кыргызский фонд развития поддержит совместную деятельность бизнес-организаций обеих стран

79 Просмотров

Азербайджан придает значение развитию отношений с Кыргызстаном, как и со всеми тюркоязычными странами, принимаются меры по расширению сотрудничества в различных сферах экономики.

В этом направлении эффективной платформой является Азербайджано-Кыргызский фонд развития. Фонд, созданный с целью экономического сотрудничества, модернизации экономики и реализации потенциала, поддерживает совместную деятельность бизнес-структур Азербайджана и Кыргызстана, а также служит развитию и расширению связей между странами. Используя различные финансовые инструменты Фонд будет инвестировать в приоритетные проекты субъектов предпринимательства, зарегистрированных и работающих в Кыргызстане. В рамках платформы будут финансироваться приоритетные проекты азербайджанских и кыргызских бизнес-субъектов в агропромышленном комплексе, энергетике, садоводстве, текстиле, туризме и других сферах.

Уставный капитал Азербайджано-Кыргызского фонда развития составляет 25 млн долларов США, штаб-квартира находится в Бишкеке. Вкладываемые в уставный капитал средства формируются Азербайджаном, международными финансовыми институтами, финансовыми организациями иностранных государств, а также из других источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

Отметим, что 11 октября 2022 года в столице Кыргызстана Бишкеке было подписано «Соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития».

На прошедших в Чолпон-Ате (Кыргызстан) и Баку заседаниях Фонда были приняты документы по организации деятельности структуры, утвержден состав Совета директоров.