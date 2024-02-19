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Главное Экономика

«Банк Грузии» объявил о покупке банка Рубена Варданяна

"Банк Грузии" объявил о покупке банка Рубена Варданяна

Bank of Georgia (BoG) приобретает 100 процентов акций «Америабанка», одного из крупнейших банков Армении, которым ранее управлял сепаратист Рубен Варданян.

Информация об этом размещена на сайте Bank of Georgia. Сообщается, что стоимость сделки составляет 303,6 миллиона долларов. После достижения договоренности BoG планирует переименовать армянский банк.

Следует напомнить, что Рубен Варданян, который в свое время был «государственным министром» сепаратистского режима в Карабахе, в настоящее время содержится в Следственном изоляторе Службы государственной безопасности Азербайджана. Ему предъявлено обвинение по статьям 214.1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса.

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