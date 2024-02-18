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В Нидерландах озвучили число F-16 для Украины

В Нидерландах озвучили число F-16 для Украины

В процессе передачи Украине истребителей F-16 есть определенный прогресс. Об этом сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает Радио Свободы.

«Надеемся передать их как можно скорее… Есть в этих делах прогресс. Идем, в принципе, по графику. Так что это хорошие новости», – заявил Рютте.

По поводу количества самолетов, на которые может рассчитывать Украина, глава правительства Нидерландов отметил, что их точно будет больше 20.

«Будут 24 истребителя, возможно, больше, но – не меньше… Мы работаем вместе с датчанами и другими», – напомнил премьер.

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