Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном |
Символичный месседж Шольца: итоги переговоров Алиева и Пашиняна в Мюнхене |
Украинцы сбили еще один вражеский самолет |
BILD: Навального могли обменять |
Российский эксперт: Пашинян одет как продавец абрикосов на колхозном рынке в Иджеване (фото) |
Начался визит Парвиза Шахбазова в США |
Брайза назвал позитивными итоги диалога Алиев-Пашинян в Мюнхене |
В боях за Авдеевку Россия потеряла в общей сложности 47 тысяч человек |
Алиев встретился со старшим вице-президентом Rockefeller Foundation (фото, видео) |
Главное Армия

Новобранцы армии Азербайджана принесли присягу (фото, видео)

Новобранцы армии Азербайджана принесли присягу (фото, видео)

18 февраля в азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги новобранцами.

Согласно информации Минобороны Азербайджана, мероприятия были объявлены открытыми после того, как на церемонии инаугурации боевое знамя в сопровождении военного оркестра было торжественно вынесено на площадь.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и наших шехидов, погибших за территориальную целостность нашей страны, прозвучал Государственный гимн. Новобранцы торжественно приняли Военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине

Выступившие на церемониях представители Министерства обороны и командиры воинских частей пожелали новобранцам быть верными Родине, государству, Верховному Главнокомандующему и Военной клятве, служить образцово, дисциплинированно, глубоко освоить секреты оружия и техники, постоянно совершенствовать свои боевые навыки, точно и своевременно выполнять приказы и распоряжения командно-начальствующего состава, быть готовыми в любой момент к бою во имя защиты наших земель.

В завершение военнослужащие торжественным маршем прошли перед трибунами.

Теги:
Из этой рубрики
Новобранцы армии Азербайджана принесли присягу (фото, видео)
Армия

Новобранцы армии Азербайджана принесли присягу (фото, видео)

2024/02/18, 14:24
Украинцы сбили еще один вражеский самолет
Армия

Украинцы сбили еще один вражеский самолет

2024/02/18, 12:57
ВСУ уничтожили вражеского комбата (видео)
Армия

ВСУ уничтожили вражеского комбата (видео)

2024/02/18, 11:46
За сутки ВСУ уничтожили десятки вражеских бронемашин и артсистем
Армия

За сутки ВСУ уничтожили десятки вражеских бронемашин и артсистем

2024/02/18, 10:12
В боях за Авдеевку Россия потеряла в общей сложности 47 тысяч человек
Армия

В боях за Авдеевку Россия потеряла в общей сложности 47 тысяч человек

2024/02/18, 09:00
В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных (видео)
Армия

В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных (видео)

2024/02/17, 15:59
Керим Велиев понаблюдал за практическими занятиями коммандос (фото)
Армия

Керим Велиев понаблюдал за практическими занятиями коммандос (фото)

2024/02/17, 13:48
Главу ЧФ России уволили из-за потопления "Цезаря Куникова"
Армия

Главу ЧФ России уволили из-за потопления «Цезаря Куникова»

2024/02/17, 13:31
Зеленский раскрыл подоплеку отвода войск из Авдеевки
Армия

Зеленский раскрыл подоплеку отвода войск из Авдеевки

2024/02/17, 13:14