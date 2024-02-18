Новобранцы армии Азербайджана принесли присягу (фото, видео)

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18 февраля в азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги новобранцами.

Согласно информации Минобороны Азербайджана, мероприятия были объявлены открытыми после того, как на церемонии инаугурации боевое знамя в сопровождении военного оркестра было торжественно вынесено на площадь.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и наших шехидов, погибших за территориальную целостность нашей страны, прозвучал Государственный гимн. Новобранцы торжественно приняли Военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине

Выступившие на церемониях представители Министерства обороны и командиры воинских частей пожелали новобранцам быть верными Родине, государству, Верховному Главнокомандующему и Военной клятве, служить образцово, дисциплинированно, глубоко освоить секреты оружия и техники, постоянно совершенствовать свои боевые навыки, точно и своевременно выполнять приказы и распоряжения командно-начальствующего состава, быть готовыми в любой момент к бою во имя защиты наших земель.

В завершение военнослужащие торжественным маршем прошли перед трибунами.