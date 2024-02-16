Асим Моллазаде: Вот, почему извне пытаются подорвать нравственные и идеологические ценности Азербайджана

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Речь президента Азербайджана Ильхама Алиева, прозвучавшая в стенах Милли Меджлиса сразу после церемонии инаугурации 14 февраля, с полным правом можно отнести к исторической, поскольку в ней глава государства не только дал оценку деятельности правительства и достижений азербайджанского народа за прошедший период, но и наметил четкие контуры предстоящего развития страны как в области социально-экономической жизни, так и внешней политики. Прокомментировать основные моменты выступления Ильхама Алиева Minval.az попросили депутата Асима Моллазаде.

По мнению Асима Моллазаде, в своей речи глава государства дал оценку тому историческому периоду, когда Азербайджан боролся за освобождение оккупированных территорий и завершил победой целую эпоху восстановления территориальной целостности страны. За прошедшие годы благодаря правильной и выверенной экономической политике страна сумела создать мощную армию и оснастить ее современными видами оружия, и, как результат, – одержать победу. А гвоздем, который Ильхам Алиев вбил в крышку гроба сепаратизма на нашей земле, стало голосование президента во время президентских выборов в Ханкенди.

Депутат отметил, что президент раскрыл также перспективу и векторные пути развития Азербайджан. Отдельные моменты касались определенных реформ, которые будут проводиться, но немалая часть выступления была посвящена вопросу сохранения нравственных моральный и национальных ценностей. Очень важным моментом была отмечена стратегия внешней политики.

Что касается посылов, которые дал Ильхам Алиев, то важным является тезис об идеологических рисках.

«Президент открыто сказал, что существует опасность, – продолжает мысль А.Моллазаде. – Идеологические риски нацелены против национальных ценностей Азербайджана. Кроме того, достаточно опасно желание некоторых внешних акторов подорвать и ослабить азербайджанскую государственность. Ведь существует большое количество опасных вызовов, когда речь идет конкретно об идеологии. Здесь и вопрос насилия, терроризма, и все это – опасные тенденции. И Азербайджан в борьбе с ними должен сохранить свою целостность. Ведь Азербайджан исторически являлся лидером исламского мира. Первое светское государство в исламском мире создано в Азербайджане. Раньше, чем в США или европейских государствах, политическими правами женщины были наделены именно в Азербайджане. Вот, почему извне даже сейчас пытаются подорвать нравственные и идеологические ценности нашей страны».

Можно ли при этом сказать, что Азербайджан меняет свой внешнеполитический вектор? Отвечая на этот вопрос, депутат сказал, что вектор меняет не Азербайджан, поскольку, к сожалению, сегодня в Евросоюзе имеют место быть очень опасные тенденции расизма, антисемитизма, антитюркизма, антиисламизма.

«Речь идет не о Евросоюзе в целом, а об отдельных европейских странах, в которых прослеживаются очень опасные тенденции развития, и в результате сама Европа скатывается к идеологии крестовых походов. Мы неоднократно это видели. Обратите внимание на Турцию, которая обладает огромным опытом мультикультурализма, но при этом не принимается в Евросоюз только потому, что в этой стране большинство населения представлено мусульманами. Запад строит крепостные стены и открыто объявляет, что именно христианские ценности являются ценностями всей Европы. Простите, но тогда опять речь идет об интисемитизме, антиизламизме и расизме. Это мы видим по происходящему во многих европейских странах. Кстати, сейчас будут выборы в Европарламент и прогнозируют, что большинство там будет в руках радикальных правых партий, националистов и других агрессивных крестоносцев. Это очень опасные тенденции. Когда из-за цвета кожи или вероисповедания идут грубые нарушения прав человека во многих странах, которые выглядели привлекательно и заявляли о демократических ценностях. Оказалось, что эти ценности не соответствуют реалиям», – сказал депутат.

Также, отметил он, глава государства четко определил, что главным для Азербайджана является тюркский мир и тюркская семья.

«Относительно организации тюркских государств… Это очень важный вопрос, касающийся создания сплоченной тюркской семьи. Ведь тюркские государства сегодня обладают определенными преимуществами — это наличие молодого поколения и мощная энергия развития. Объединив свои усилия, находящиеся на подъеме тюркские страны, могут создать союз, который будет вполне конкурентоспособным в мире», – отметил Моллазаде.

Рауф Насиров