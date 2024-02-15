18 февраля родителей солдат не пустят на церемонию присяги из-за кори и вирусов

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18 февраля церемонии приведения к присяге молодых солдат в учебных частях и частях Азербайджанской Армии пройдут в закрытых условиях.

Об этом говорится в совместном заявлении Минобороны и TƏBİB.

В информации отмечается, что случаи заболевания корью и сезонными респираторными вирусными инфекциями зарегистрированы в различных регионах Азербайджана: «В настоящее время в учреждениях здравоохранения Азербайджана проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия. В азербайджанской армии особое внимание уделяется здоровью военнослужащих, в воинских частях регулярно принимаются необходимые профилактические меры для предотвращения случаев респираторно-вирусных инфекций среди личного состава. В рамках принятых мер будет ограничен доступ родителей, а также представителей общественности и СМИ в воинские части, а также их участие в церемонии приведения к присяге. Просим граждан с пониманием отнестись к этому решению и не приходить на церемонию приведения к присяге».