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Москва потребовала реакции от Ташкента

Москва потребовала реакции от Ташкента

Москва ждет от Ташкента реакции на заявления ректора Университета журналистики. Ранее, как сообщал Minval, Шерзод Кудратходжаев резко отозвался о жителях Узбекистана, не владеющих узбекским языком, назвав их «оккупантами или идиотами».

МИД России рассчитывает, что «в ближайшее время МИД Узбекистана представит официальный комментарий с принципиальной оценкой одиозных высказываний упомянутого высокопоставленного деятеля».

«Напоминаем, что в случае появления в российском информпространстве резонансных суждений касательно Узбекистана, противоречащих политике России в отношении этой дружественной страны, мы незамедлительно от них дистанцируемся на официальном уровне», – подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД России убеждены, что «с рассуждениями Кудратходжаева не согласно подавляющее большинство населения дружественного и союзного нам Узбекистана».

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