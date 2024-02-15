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Прошло первое заседание Рабочей группы по СЭЗ Алят

Прошло первое заседание Рабочей группы по СЭЗ Алят

Состоялось первое заседание созданной по Свободной экономической зоне (СЭЗ) Алят Рабочей группы. В заседании приняли участи и.о. министра экономики Микаил Джаббаров, председатель правления Уполномоченной структуры СЭЗ Алят Валех Алескеров и представители профильных структур.

В ходе мероприятия была предоставлена информация о реформах по диверсификации ненефтяной экономики, благоприятной деловой среде и мерах по привлечению инвестиций. Подчеркнуты растущие транзитно-логистические возможности Азербайджана, в этом контексте отмечена значимость СЭЗ Алят. Основная цель создания СЭЗ заключается в обеспечении производства экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью в соответствии с передовым управленческим опытом. В числе приоритетных целей – привлечение оказывающих услуги с применением инновационных технологий инвесторов, стимулирование экономического развития путем обеспечения сотрудничества иностранных инвесторов с местными компаниями, а также создание новых рабочих мест.

Благоприятные условия и предлагаемые льготы способствуют росту интереса инвесторов к СЭЗ Алят. Экономическая зона не только принесет Азербайджану экономические дивиденды, но и укрепит позиции в регионе и повысит стратегическую значимость нашей страны, играющей важную роль в международных транспортных коридорах Восток-Запад, Север-Юг и Среднем коридоре.

На заседании обсуждены перспективы развития СЭЗ Алят и подготовка дорожной карты по деятельности Рабочей группы.

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