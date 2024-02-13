Экономика Азербайджана выросла на 5 процентов

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В январе текущего года в Азербайджане произведен валовой внутренний продукт на сумму 9131,0 млн манатов, что на 5,0 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в Государственном комитете по статистике, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 2,6 процента, а в ненефтегазовом секторе увеличилась на 12,3 процента.

Сообщается, что 41,9 процента в структуре ВВП пришлось на долю промышленности, 10,5 процента – торговли, а также ремонта транспортных средств, 7,0 процента – транспорта и складского хозяйства, 5,8 процента – строительства, 2,9 процента – сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства, 1,8 процента – информационно-коммуникационного сектора, 1,7 процента – туристического размещения и общественного питания. На долю других отраслей пришлось 17,8 процента. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,6 процента ВВП.

ВВП на душу населения составил 896,7 маната.