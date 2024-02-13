Армения заявила о приобретении «самого современного оружия» от Франции, Индии и ряда других стран |
Кремль отреагировал на столкновения между Азербайджаном и Арменией |
Ильхам Алиев принесет клятву в течение трех дней |
Армения выдвинула террористов на условную границу с Азербайджаном |
Операция «Возмездие». Что произошло? |
Байден заявил, что Израилю не следует обстреливать Рафах |
Полиция провела операцию в Ханкенди |
Азербайджан провел операцию «Возмездие»: Армения понесла потери, уничтожен ее боевой пост |
Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии |
Главное Экономика

Экономика Азербайджана выросла на 5 процентов

Экономика Азербайджана выросла на 5 процентов

В январе текущего года в Азербайджане произведен валовой внутренний продукт на сумму 9131,0 млн манатов, что на 5,0 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в Государственном комитете по статистике, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 2,6 процента, а в ненефтегазовом секторе увеличилась на 12,3 процента.

Сообщается, что 41,9 процента в структуре ВВП пришлось на долю промышленности, 10,5 процента – торговли, а также ремонта транспортных средств, 7,0 процента – транспорта и складского хозяйства, 5,8 процента – строительства, 2,9 процента – сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства, 1,8 процента – информационно-коммуникационного сектора, 1,7 процента – туристического размещения и общественного питания. На долю других отраслей пришлось 17,8 процента. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,6 процента ВВП.

ВВП на душу населения составил 896,7 маната.

Теги:
Из этой рубрики
Экономика Азербайджана выросла на 5 процентов
Экономика

Экономика Азербайджана выросла на 5 процентов

2024/02/13, 16:34
Россия заняла первое место по инвестициям в Иране
Экономика

Россия заняла первое место по инвестициям в Иране

2024/02/13, 15:22
Между Россией, Азербайджаном, Арменией и Ираном может быть создан энергетический мост
Экономика

Между Россией, Азербайджаном, Арменией и Ираном может быть создан энергетический мост

2024/02/13, 14:40
Казахстан удвоил транспортировку нефти через Азербайджан
Экономика

Казахстан удвоил транспортировку нефти через Азербайджан

2024/02/13, 12:08
Стоимость биткойна превысила $50 тыс.
Экономика

Стоимость биткойна превысила $50 тыс.

2024/02/12, 23:45
Безос продал акции Amazon на $2 млрд
Экономика

Безос продал акции Amazon на $2 млрд

2024/02/12, 00:45
Джаббаров указал на важную роль налоговых органов Азербайджана
Экономика

Джаббаров указал на важную роль налоговых органов Азербайджана

2024/02/11, 18:35
Нацбанки Азербайджана и Казахстана наладили взаимовыгодное сотрудничество
Экономика

Нацбанки Азербайджана и Казахстана наладили взаимовыгодное сотрудничество

2024/02/11, 17:50
Россия почти в полтора раза нарастила поставки СПГ во Францию
Экономика

Россия почти в полтора раза нарастила поставки СПГ во Францию

2024/02/11, 09:29