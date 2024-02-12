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Карлсон заявил, что Москва лучше любого города США (видео)

Карлсон заявил, что Москва лучше любого города США (видео)

Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в Соединенных Штатах, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. <…> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», – цитирует Карлсона ТАСС.

В качестве одного из показательных аспектов российской столицы, где он провел восемь дней, Карлсон выделил метрополитен. «Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства», – отметил он.

Вместе с тем Карлсон указал, что намерен продолжать жить в США.

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