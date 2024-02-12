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Главное Экономика

Безос продал акции Amazon на $2 млрд

Безос продал акции Amazon на $2 млрд

Основатель e-commerce компании Amazon Джефф Безос продал акции этой компании в среду и четверг, 7-8 февраля, на $2 млрд, следует из данных регулирующих органов, пишет Forbes.

Безосу принадлежит чуть менее 10% акций или 976 млн. Он продал 12 млн из них — примерно 1%.

Журнал отмечает, что миллиардер (его состояние оценивается в $196 млрд, третье место в мире) продает акции Amazon впервые более чем за два года — на фоне своего переезда в Майами (во Флориде благоприятные условия налогообложения, указывает Forbes).

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