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Советник президента SOCAR: Зангезурский коридор означает экономический рост и новые рабочие места

Советник президента SOCAR: Зангезурский коридор означает экономический рост и новые рабочие места

Открытие Зангезурского коридора является, прежде всего, важным международным фактором среднесрочной и долгосрочной стабильности. Об этом на конференции Drilling Caspian сказал советник президента SOCAR Эльчин Агакишиев, сообщает АПА-Экономикс.

По его словам, это обеспечит экономическое развитие и откроет много возможностей для Армении. «Во-вторых, вместе с Грузией мы можем конкурировать за международные перевозки в региональном масштабе, увеличить объемы общих операций в этой сфере и миром и стабильностью положить конец конфликтам «, – сказал Эльчин Агакишиев.

По его словам, отныне будет экономический рост, и откроются новые рабочие места.

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