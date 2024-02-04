Кэмерон: Наша экономика больше российской в 25 раз

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Западные политики и СМИ должны воздерживаться от пессимистичных высказываний по поводу перспектив конфликта в Украине, так как время в нем находится на стороне Киева и его союзников.

Такое мнение в интервью The Sunday Times высказал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне президента РФ Владимира Путина», – сказал министр, выступив при этом с утверждением, что Россия уже потерпела огромное стратегическое поражение, вступив в конфликт.

По словам Кэмерона, он намерен донести эту точку зрения до Дональда Трампа, если тот вернется в Белый дом по итогам президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре.

Глава МИД считает, что на личном уровне взаимодействие с Трампом придется выстраивать по-другому, чем с нынешним президентом США Джо Байденом, однако британские и американские военные и сотрудники спецслужб привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран ко многим проблемам также очень близки.

«Мы справимся. С чем бы ни пришлось справляться», – сказал он.