Азербайджан увеличит добычу жидких углеводородов

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Компания Fitch Solutions дает позитивные прогнозы по нефтегазовой отрасли Азербайджана в 2024 году и впервые с 2021 года ожидает увеличения добычи жидких углеводородов (нефти и газового конденсата – ред.). Об этом говорится в прогнозе Fitch Solutions по Азербайджану.

Согласно прогнозу, после 4%-го снижения в 2023 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане увеличится на 3,4% – в 2024 году и на 4,1% – в 2025 году. В 2024 году среднесуточная добыча жидких углеводородов в Азербайджане составит 694,7 тысячи баррелей, а в 2025 году она прогнозируется на уровне 723,1 тыс. баррелей. Однако в ближайшие годы добыча нефти в Азербайджане продолжит тенденцию к снижению.