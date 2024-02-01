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Политолог: Запрет вещания российских каналов в Армении – троллинг Еревана (аудио)

Политолог: Запрет вещания российских каналов в Армении – троллинг Еревана (аудио)

Запрет вещания российских каналов в Армении – довольно искусный троллинг со стороны Еревана.

Об этом, как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, заявил политолог Георгий Бовт.

«Отношения в информационной среде между Россией и Арменией достаточно напряженные. Армении не очень нравится то, как официальные российские каналы освещают события в этой стране. Соответственно, российские официальные каналы предъявляют претензии к тому, как Россия «подается» в Армении. Отсюда следуют пикировка и троллинг», – отметил политолог.

«Россия особое значение придает так называемой «мягкой силе» и очень нервно реагирует, когда ее официальные каналы в какой-либо стране запрещают к вещанию. Поэтому в России большое значение придается пропаганде. Отсюда и следует болезненность в отношениях между странами», – утверждает Бовт.

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