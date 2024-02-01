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Задержан водитель-наркоман, повредивший более десятка автомобилей (видео)

Задержан водитель-наркоман, повредивший более десятка автомобилей (видео)

В Баку арестован водитель, который под воздействием наркотиков совершил автохулиганство и повредил более десятка автомобилей.

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Водитель автомобиля марки Opel с госзнаком 77-DK-952, проигнорировав требование сотрудников Управления ГДП города Баку остановиться после совершенного им дорожно-транспортного происшествия, продолжил движение по центральным улицам и проспектам столицы в направлении, противоположном транспортному потоку, сообщает «Репорт».

В результате принятых мер был задержан водитель Зульфугаров Орхан Шахлар оглу, повредивший в ДТП более десятка автомобилей. Во время медицинского освидетельствования было установлено, что О.Зульфугаров находится под воздействием наркотических средств.

При осмотре транспортного средства, которым управлял Зульфугаров, было изъято общим весом 2,680 грамма метамфетамина.

Собранные материалы были направлены в суд для рассмотрения. По решению суда водительские права данного лица были ограничены на 2 года. Кроме того, за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.

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