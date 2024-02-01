В Баку водитель помял 15 машин, убегая от дорожной полиции (видео)

В Баку водитель не подчинился требованию сотрудников дорожной полиции об остановке и повредил 15 автомобилей.
Инцидент произошел 30 января на улице Джейхуна Салимова Насиминского района.
Водитель автомобиля марки «Опель Астра», двигавшегося в направлении 3-го круга микрорайона, продолжил движение, не подчинившись законному требованию полиции об остановке. Мужчина пытался убежать в пробке и повредил в целом 15 автомобилей, потом вышел из машины и пытался убежать.
Полиции удалось задержать беглеца.