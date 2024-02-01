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Главное Армия

Украина уничтожила ракетный катер РФ «Ивановец» в Крыму

Украина уничтожила ракетный катер РФ «Ивановец» в Крыму

Бойцы ГУР этой ночью уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В ночь с 31 января на 1 февраля воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ. В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с последующим движением – «Ивановец» дал крен на корму и затонул», – говорится в сообщении.

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