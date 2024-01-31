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Пропускная способность БТК возрастет впятеро

Пропускная способность БТК возрастет впятеро

«Азербайджанские железные дороги» (АЖД) активно сотрудничают с участниками международных коридоров по определению прозрачной ценовой политики, снятию ограничений по инфраструктуре, своевременной и безопасной доставке грузов.

Об этом сказал советник председателя АЖД Ариф Агаев во время выступления на Форуме инвесторов по транспортному сообщению Европейский союз – Центральная Азия в Брюсселе, сообщает Trend.

A.Агаев отметил, что Азербайджан является одной из важнейших стран на маршруте Среднего коридора и вкладывает крупные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры.

«Создана Служба среднесрочного планирования между железными дорогами Азербайджана, Грузии и Казахстана с целью наладить обмен информацией и обеспечить прогнозирование основных и стратегических грузов между участниками Среднего коридора. Это позволяет равномерно распределять транзитные потоки при увеличении объема перевозок по коридору», – сказал он.

По словам Агаева, в целях увеличения объема перевозки транзитных грузов по Среднему коридору и эффективного управления процессом железнодорожными структурами Азербайджана, Казахстана и Грузии создано совместное предприятие. Кроме того, в Алятском порту в целях ускорения транзитных грузовых операций и их отправки по назначению АЖД, ASCO и Бакинским международным морским торговым портом организована Служба управления совместными операциями. Также в результате скоординированных действий с Государственным таможенным комитетом и Государственной пограничной службой значительно сокращено время прибытия и отбытия поездов в пункт назначения на маршруте Азербайджан–Грузия.

Советник председателя АЖД добавил, что продолжаются работы по проекту Баку–Тбилиси–Карс, который является основным ответвлением Среднего коридора. «Работы по расширению грузинского сегмента этой дороги будут завершены через несколько месяцев. Таким образом, пропускная способность БТК будет увеличена с 1 млн тонн до 5 млн тонн», – сказал он.

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