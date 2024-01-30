Германия заявила, что у нее закончились деньги для финподдержки своих граждан

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Правительство Германии заявило, что у государства не осталось денег для финансовой поддержки своих граждан.

«Я бы хотел сказать пару слов о нынешнем финансовом положении начистоту: у нас просто не осталось больше денег», – заявил уполномоченный правительства Германии по делам востока страны Карстен Шнайдер.

По его словам, правительство потратило 800 миллиардов евро на выделение помощи гражданам во время коронавируса и на субсидирование повышения цен на газ и электричество, поэтому у государства больше нет денег на дальнейшие субсидии.