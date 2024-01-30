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Стражи порядка задержали в Москве армянского бизнесмена

Стражи порядка задержали в Москве армянского бизнесмена

В Москве полиция задержала владельца крупнейшей в России компании по производству масла (бренды Ideal и «Олейна») Карена Ванецяна. Брат бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна на родине подозревается в отмывании денег.

55-летний бизнесмен, имеющий гражданства Армении и Швейцарии, был задержан в российской столице вечером 28 января, уточняет SHOT. Ещё в 2018 году армянская прокуратура возбудила против него дело по статье «Отмывание денег с использованием должностных полномочий», а в прошлом году его объявили в розыск.

Как полагает следствие, Ванецян купил за 15,5 миллиона долларов 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, фактически принадлежавшие послу Армении в Ватикане. Промышленный магнат якобы обогатился на 35 миллионов долларов в результате всех незаконных сделок.

Год назад Ванецян также приобрёл российский бизнес американского агротрейдера Bunge, который выпускает масло Ideal, «Олейна» и «Масленица». По словам предпринимателя, он купил активы по стоимости в два раза ниже реальной. Уставный капитал его фирмы после покупки составил 1,3 миллиарда рублей. В самой Армении активисты, недовольные политикой премьера Никола Пашиняна, считают дело политически ангажированным.

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