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Азербайджан планирует открытие торговых домов в Китае

Азербайджан планирует открытие торговых домов в Китае

В этом году состоится церемония открытия торговых домов Азербайджана в Чэнду и Нанкине, Китай.

Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, всего за пределами Азербайджана открыто 12 торговых домов, занимающихся продвижением отечественной продукции. «Торговые представительства Азербайджана позволяют реализовать на высоком уровне потенциал ненефтяного экспорта» – сказал Абдуллаев.

В настоящее время торговые дома действуют в пяти городах Китая – Пекине, Циндао, Чжанцзяцзе, Чэнду и Сиане. Официальная церемония открытия представительства в Чэнду ранее не проводилась. Таким образом, количество торговых домов в Китае увеличится до 6.

Отметим, что экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в 2023 году составил 3,348 млрд долларов США, что на 9,8 % больше, чем в 2022 году.

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