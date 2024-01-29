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ЕС потратит 10 млрд евро на транспортный коридор в обход России через Азербайджан

ЕС потратит 10 млрд евро на транспортный коридор в обход России через Азербайджан

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить 1,5 млрд евро в объекты стратегической транспортной инфраструктуры в Центральной Азии для создания транспортного коридора из региона в обход России.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, открывая в Брюсселе двухдневный транспортный инвестиционный форум Global Gateway — он посвящен транспортному сообщению ЕС и Центральной Азии, передает ТАСС.

«Транспортный коридор протяженностью 11 тысяч километров должен соединить наши регионы с продолжительностью пути в 15 суток или менее. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным, — подчеркнул Домбровскис. — Мы намерены достичь конкретных результатов. Поэтому Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить в транспортные возможности Центральной Азии 1,5 млрд евро».

Валдис Домбровскис объявил, что всего европейские и международные финансовые институты, присутствующие на форуме, выделят 10 миллиардов евро на поддержку и инвестиции в устойчивое транспортное сообщение в Центральной Азии.

Организаторы форума говорят, что необходимо превратить Транскаспийский транспортный коридор в современный, мультимодальный и эффективный маршрут, соединяющий Европу и Центральную Азию в течение 15 дней.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) открыт в 2017 году. Он пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. По маршруту осуществляются контейнерные перевозки. Задействован железнодорожный и морской транспорт (по акватории Каспийского моря). Пропускная способность — 10 млн тонн груза в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров.

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